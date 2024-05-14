Kavanoza bir tutam eklendiğinde turşu kıtır kıtır oluyor ve lezzeti daha da artıyor

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Kavanoza bir tutam eklendiğinde turşu kıtır kıtır oluyor ve lezzeti daha da artıyor
Turşu yapımında doğru malzemelerin seçilmesi ve doğru tekniklerin uygulanması, bu lezzetli atıştırmalığın en iyi şekilde hazırlanmasını sağlar.

Kavanoza bir tutam eklendiğinde turşu kıtır kıtır oluyor ve lezzeti daha da artıyor. Turşu yapımı, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Fermente edilmiş sebzelerin sağlığa olan faydalarıyla bilinen turşu, aynı zamanda damak zevkimize de hitap etmektedir.

Turşu yaparken sebzelerin yanı sıra baharatlar da oldukça önemlidir. Kavanoza eklenen bir tutam baharat, turşunun lezzetini artırarak kıtır kıtır bir dokuya sahip olmasını sağlar. Özellikle kavrulmuş kimyon, hardal tohumu ve karabiber gibi baharatlar, turşunun karakteristik lezzetini ortaya çıkarır.

Ensonhaber.com sitesinde aktarılanlara göre; Tuz, limon, sirke karışımıyla fermente bir hale getirilen yiyecekler, ekşi bir lezzete sahiptir.

Turşular yazın kavanozlanır ve kışın afiyetle yemek üzere beklenir.

Salatalık, biber, fasulye, havuç, pancar başta olmak üzere bin bir çeşit turşu kurmak mümkündür.

Evde turşu yaparken en korkulan kısım ise erimesi ve köpüklenmesidir.

Peki, erimeyen turşu nasıl yapılır? Kıtır kıtır ve sert turşu yapmanın püf noktaları nedir? İşte işin sırrı...

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Erimeyen turşunun sırrı

Hazırladığınız turşu suyunun içerisine birkaç kişniş tohumu ekleyin.

Turşu suyunu önce kaynatıp sonrasında ılımasını beklemek, turşularınızın daha sert olmasını sağlayabilir.

Turşusunu yapacağınız sebzelerin taze ve diri olmasına özen gösterin.

Turşu kurarken sofra tuzu değil kaya tuzu tercih edin.

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