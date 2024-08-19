Kavga ettiği adamın üstüne bebek arabası attı. Sokak ortasında bıçak ve yumruklarla birbirilerine girdiler

İstanbul Şişli’de 2 grup bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bir kişinin de elinde bıçakla etrafına saldırdığı görüldü.

Cep telefonu kamerası ile kaydedilen kavgada bir kişi elinde bıçakla etrafına saldıran kişinin üstüne o an yolda bulunan bebek arabasını fırlattı. Ardından yere düştüğü anda tekme attı. Tekmeli yumruklu kavga sokak boyunca devam ederken mahalle sakinlerinin uyarılarına rağmen güçlükle son buldu.