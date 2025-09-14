Kavga ettikleri kişiyi dakikalarca darbettiler; o anlar kamerada

Kaynak: DHA
Bursa'da 2 kişi, sokak ortasında yere yatırdıkları kişiyi darbetti. O anları cep telefonuyla kayda alan kişi, kavgayı izleyip müdahale etmeyen kişilere tepki gösterdi.

Olay, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 2 kişi, yere düşürdükleri kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti.

2-012.jpg

Vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan kişi yerde hareketsiz kalırken, saldırganlar araçlarına binerek uzaklaştı. Kavgayı cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir vatandaş ise çevredekilere olaya müdahale etmedikleri için tepki gösterdi.

3-007.jpg

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin tespit edilmesi için çalıma başlattı.

