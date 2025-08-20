Kavga Galatasaray'a yaradı! Fırsat transferi

Marsilya'nın takım arkadaşı ile soyunma odasında ettiği kavganın ardından transfer listesine koyduğu yıldız futbolcu Adrien Rabiot, Galatasaray'ın radarına girdi. 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, başta İtalya Serie A’nın önde gelen kulüpleri olmak üzere birçok takımın ilgisini çekiyor.

SERIE A'DAN TALİPLERİ VAR

Fransız basınında yer alan habere göre; Inter, Milan ve eski kulübü Juventus, Adrien Rabiot için nabız yokluyor. Marsilya ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun transfer süreci, kulübün talepleri nedeniyle henüz netlik kazanmış değil.

GALATASARAY DA TAKİPTE

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray da Rabiot’nun durumunu yakından izliyor. Sarı-kırmızılıların önceliği İlkay Gündoğan olsa da, transfer listesinin üst sıralarında Rabiot’nun da yer aldığı öğrenildi.

