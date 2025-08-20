Kavga Galatasaray'a yaradı! Fırsat transferi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kavga Galatasaray'a yaradı! Fırsat transferi

Fırsat transferleri kovalayan Galatasaray'ın aradığı fırsat ayağına geldi. Sarı-kırmızılılar, takım arkadaşıyla kavga ettiği için Marsilya tarafından satış listesine koyduğu Adrien Rabiot'u gündemine aldı.

Marsilya'nın takım arkadaşı ile soyunma odasında ettiği kavganın ardından transfer listesine koyduğu yıldız futbolcu Adrien Rabiot, Galatasaray'ın radarına girdi. 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, başta İtalya Serie A’nın önde gelen kulüpleri olmak üzere birçok takımın ilgisini çekiyor.

SERIE A'DAN TALİPLERİ VAR

Fransız basınında yer alan habere göre; Inter, Milan ve eski kulübü Juventus, Adrien Rabiot için nabız yokluyor. Marsilya ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun transfer süreci, kulübün talepleri nedeniyle henüz netlik kazanmış değil.

Merih Demiral sürprizi! Süper Lig devine imza atacak: Uçağının ne zaman ineceği bile belli olduMerih Demiral sürprizi! Süper Lig devine imza atacak: Uçağının ne zaman ineceği bile belli oldu

y-001.jpeg

Türk futbolunda son dönemin en büyük skandalı! İki takım şike ve bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edildiTürk futbolunda son dönemin en büyük skandalı! İki takım şike ve bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

GALATASARAY DA TAKİPTE

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray da Rabiot’nun durumunu yakından izliyor. Sarı-kırmızılıların önceliği İlkay Gündoğan olsa da, transfer listesinin üst sıralarında Rabiot’nun da yer aldığı öğrenildi.

Mauro Icardi'den skandal hareket! Taraftara kafa attı: Galatasaray ayağa kalktıMauro Icardi'den skandal hareket! Taraftara kafa attı: Galatasaray ayağa kalktı

Büyük sürprizi resmen duyurdular! Ezeli rakipten Kim Min-Jae bombası: Galatasaray...Büyük sürprizi resmen duyurdular! Ezeli rakipten Kim Min-Jae bombası: Galatasaray...

Fenerbahçe'de ayrılık kapıya dayandı!Fenerbahçe'de ayrılık kapıya dayandı!

Son Haberler
Trabzonspor ile Bastia Oulai'nin transfer ücretini farklı açıkladı!
Trabzonspor ile Bastia Oulai'nin transfer ücretini farklı açıkladı!
AKP'li büyükşehir belediye başkanı hastaneye kaldırıldı!
AKP'li büyükşehir belediye başkanı hastaneye kaldırıldı!
Antalyaspor'da kalıcı transfer yasağı tehlikesi
Antalyaspor'da kalıcı transfer yasağı tehlikesi
Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı tutuklandı
Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı tutuklandı
Belediye başkanının oğlu adliyeye sevk edildi!
Belediye başkanının oğlu adliyeye sevk edildi!