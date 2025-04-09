Kavga ihbarına giden polisler şok oldu!

Kaynak: İHA
Kavga ihbarına giden polisler şok oldu!

Gaziantep'te kavga ihbarına giden polis ekiplerine 10 Nisan Polis Günü nedeniyle sürpriz bir kutlamayla karşılaştılar.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne büyük bir kavga olduğuna yönelik ihbarda bulundu. İhbar üzerine bahsedilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

aw428843-01.jpg

KAVGA İLE KARŞILAŞMAYI BEKLERKEN PASTA BULDULAR

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga ile karşılaşmayı beklerken vatandaşlar tarafından hazırlanan pasta ile sürpriz bir durum yaşadı. Vatandaşların yaktığı pastanın üzerindeki mumu üfleyerek söndüren polislerin 10 Nisan Polis Haftası kutlandı. Kutlama sırasında vatandaşların polislere "iyi ki varsınız" demesi ise dikkat çekti.

aw428843-02.jpg​​​​​​​

Kavga ile karşılaşmayı beklerken hazırlanan pasta sürprizi ile farklı bir duygu yaşayan polisler ise vatandaşlara teşekkür etti.

Son Haberler
Sapanca’da bungalov alev topuna döndü
Sapanca’da bungalov alev topuna döndü
Sahte içkiden tedavi görüyordu! Taha yaşam savaşını kaybetti
Sahte içkiden tedavi görüyordu! Taha yaşam savaşını kaybetti
Mardin’de ölü bulunan genç defnedildi
Mardin’de ölü bulunan genç defnedildi
New York’un sahne savaşçıları! Tiyatroda yeni bir nefes
New York’un sahne savaşçıları! Tiyatroda yeni bir nefes
Dünya yiyor Türkiye izliyor! Türk’ün sofrası neden boş kaldı?
Dünya yiyor Türkiye izliyor! Türk’ün sofrası neden boş kaldı?