Kavga ihbarına giden polislere şok karşılama

Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda bir grup öğrencinin okul bahçesinde kavga ettiğini belirten öğretmenler, ayırmakta güçlük çektiklerini anlatarak polisten yardım istedi.

Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, okula gittiklerinde öğrencileri ayırmak için aralarına girdi. Polisleri gören öğrenciler, bir anda Türk bayrağı açıp onları alkışladı. Bir anda neye uğradığını şaşıran polis memuru, "Bu bahse konu yerde kavga konusu olumsuz.

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Öğrenci arkadaşlar polis haftamızı kutlamak için bize bir sürpriz yaptılar" sözleriyle telsizden durumu emniyete bildirdi. Telsizden gelen "Öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" cevabına ise öğrenciler alkışlarla karşılık verdi.

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Okul müdürü Serkan Ünal, "Öğrencilerimizin isteği üzerine bir etkinlik organize ettik. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümünü öğrencilerimiz kutlamak istediler. Bizim sloganımız "Kavga dövüş değil, çiçekti."

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Biz de zor şartlarda vatani görevini icra eden, yağmur çamur demeden çalışan polislerimize bir şekilde teşekkür etmek istedik. Küçük bir hediye, küçük bir tatlı ikramında bulunduk. Polis teşkilatımızın kuruluşunun 180. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.