Kavga Kulüpler Birliği'ne sıçradı! Fenerbahçe çekildi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından iki camia arasında hakem tartışmalarıyla başlayan gerilim, 2010-2011 sezonuna dair yapılan açıklamalarla tırmandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kulübün resmi sitesinden yayımladığı yazılı açıklamayla Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın sözlerine sert yanıt vererek Kulüpler Birliği faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.

Ali Koç'un yaptığı açıklama şu şekilde:

"Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan’ın yaptığı açıklamalar, seviyesizliğin, çarpıtmanın ve ucuz siyasetin en açık örneklerinden biridir.

Şunu herkes bilmelidir:

· 3 Temmuz, FETÖ’nün bu ülkeye kurduğu en büyük kumpasın adıdır.

· O kumpasın en büyük mağduru, en ağır bedeli ödeyen kulüp de Fenerbahçe’dir.

· Bu gerçek, sadece camiamızın değil; devletimizin ve Cumhurbaşkanlığımızın da tescil ettiği bir hakikattir.

Cumhurbaşkanlığımızın sitesinde “Fenerbahçe üzerinden futbol sektörünü ele geçirme girişimi” olarak yer verilen bu alçak kumpasa halâ “şike” diyenlerin aslında kimin değirmenine su taşıdığı açıktır.

Trabzonspor Başkanı’nın “mağdur edebiyatı” ifadesi hadsizliğin ötesindedir. Fenerbahçe, bu ülkenin bağımsızlığı için FETÖ’ye karşı göğsünü siper etmiş, milyonların direnişiyle tarihe altın harflerle geçmiş bir camiadır. Bu mücadeleyi küçümsemek, yalnızca FETÖ’nün söylemini tekrar etmektir.

Bizim için 3 Temmuz; alın terimiz ve şanlı tarihimizin en önemli şeref madalyalarından biridir.

Tüm camiamızın omuz omuza kazandığı büyük bir zaferdir.

Kimsenin bunu tartışmaya açmasına, çarpıtmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.

Fenerbahçe, o gün yapayalnızken de kumpaslara boyun eğmedi, bugün de eğmeyecek.

Camiamız bir ve bütün olduğu sürece, ne FETÖ’nün artıkları ne de ucuz kahramanlık peşinde koşanlar karşımızda duramaz.

2010 – 2011 Şampiyonu, şanla şerefle Fenerbahçe’dir, şampiyonluğumuzun nişanesi kupamız da müzemizdedir.

Bizim için 3 Temmuz, teslimiyetin değil direnişin; iftiranın değil hakikatin adıdır.

Fenerbahçe'ye şikeci diyen bir başkanın arkasında durmam, durmayız !

Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz.

Ne dün kumpasçılara boyun eğdik, ne de bugün ucuz siyaset oyunlarınıza boyun eğeriz.

Fenerbahçe’nin adı lekesizdir, alnı aktır, tarihi tertemizdir.

Kimse bu gerçeği değiştiremez, değiştirmeye de gücü yetmez."

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN ALİ KOÇ'A CEVAP: "YÜZÜNÜZ GÜLMEYECEK"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da Ali Koç'un bu açıklamalarına yanıt verdi.

Doğan açıklamasında, "Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç’un yapmış olduğu seviyesiz, gerçekleri çarpıtan ve Trabzonspor camiasına karşı haddini aşan açıklamaları ibretle takip ettik.

Fenerbahçe Başkanının ağzına sakız ettiği “kumpas” söylemi 2010-2011 yılında işlenen günahları örtmek için kamuoyuna servis edilen trajikomik bir ifadedir.

Oynadığımız maçtan sonra canlı yayında Fenerbahçeli yöneticinin ‘ikinci yarıda hakem taraf değiştirdi’ ifadeleri de muhatap olduğumuz ‘zekaların’ ne derecede olduğunu göstermektedir.

Fenerbahçe Kulübü’nü yönetenlerin ‘zihniyeti’ ve ‘ciddiyeti’ logolarına koydukları 5 yıldızdan bellidir.

2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor’dur.

Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir." ifadelerini kullandı.