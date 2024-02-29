Kavga sırasında havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Kavga sırasında havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı
Çorum’da iki kişi arasında çıkan kavgada, taraflardan biri havaya silahla ateş açtı. Polis ekipleri harekete geçti.

Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde meydana gelen olayda, D.B. isimli şahıs ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyüp kavgaya dönen tartışmada, D.B., üzerinde bulundurduğu tabanca ile havaya ateş etti.

O sırada devriyede olan polis ekipleri, silah sesini duyarak olay yerine intikal etti ve D.B.,’yi etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan D.B.’nin yeğeni olduğunu söyleyen yaşı küçük çocuğun üzerinde ise, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gerçekleştirilen aramada bir adet ekmek bıçağı ele geçirildi.

Olay hakkında inceleme başlatıldığı iletildi.

aw151800-01.jpg

aw151800-02.jpg

aw151800-03.jpg

Son Haberler
Emniyetin lüks otomobillerindeki sır detay ortaya çıktı. Bakan Yerlikaya açıkladı Gündem
Emniyetin lüks otomobillerindeki sır detay ortaya çıktı. Bakan Yerlikaya açıkladı
İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur atasözünün anlamı nedir?
Akrep ve arı sokmasında faydalı. Şifa saçan otun yararları saymakla bitmiyor Şifalı Bitkiler
Akrep ve arı sokmasında faydalı. Şifa saçan otun yararları saymakla bitmiyor
Kahve makinası arızalı çıkan vatandaşa ünlü markadan şok. Parasını geri vermediler bakın ne teklif ettiler Gündem
Kahve makinası arızalı çıkan vatandaşa ünlü markadan şok. Parasını geri vermediler bakın ne teklif ettiler
Kalp yetmezliğini azaltan ve kalp hastalıklarına iyi gelen ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kalp yetmezliğini azaltan ve kalp hastalıklarına iyi gelen ot ortaya çıktı
Dolar güne nasıl başladı? Ekonomi
Dolar güne nasıl başladı?