Kavga sırasında havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı

Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde meydana gelen olayda, D.B. isimli şahıs ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyüp kavgaya dönen tartışmada, D.B., üzerinde bulundurduğu tabanca ile havaya ateş etti.

O sırada devriyede olan polis ekipleri, silah sesini duyarak olay yerine intikal etti ve D.B.,’yi etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan D.B.’nin yeğeni olduğunu söyleyen yaşı küçük çocuğun üzerinde ise, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gerçekleştirilen aramada bir adet ekmek bıçağı ele geçirildi.

Olay hakkında inceleme başlatıldığı iletildi.