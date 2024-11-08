Kavgacıya hakimden ders niteliğinde ceza: 77 gün camide çalışacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Kavgacıya hakimden ders niteliğinde ceza: 77 gün camide çalışacak

Trabzon'da karıştığı kavgaya ilişkin yargılandığı davada hüküm giyen Erkal Günaydın, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında cezasını çekmek için 77 gün cami tadilatında çalışacak.

Beşikdüzü ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Günaydın'a karıştığı kavga nedeniyle Vakfıkebir Asliye Ceza Mahkemesi'nde "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından dava açıldı.

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Bu suçlardan 5 ay 18 gün hapisle cezalandırılan ve daha önceki suçlarıyla cezası 1 yıl 2 aya çıkan Günaydın, bir hafta Beşikdüzü Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldı.

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Günaydın'ın cezası, daha sonra Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında adli kontrol şartı getirilerek 77 gün cami inşaatında çalışmaya çevrildi.

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Haftada 5 gün kolluk birimine giderek imza atan Günaydın, 09.00-13.00 saatleri arasında Beşikdüzü ilçesine bağlı Nefsişarlı Mahallesi'ndeki Nefsişarlı Camisi'nin boya, tadilat ve onarımında çalışıyor.

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İnşaat ustası Erkal Günaydın, karıştığı kavga nedeniyle kendisine 5 ay 18 gün hapis verildiğini belirterek, "Bir hafta cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında 77 gün çalışmam istendi." dedi.

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Cami tadilatında çalışmayı kendisinin talep ettiğini anlatan Günaydın, "Burayı huzur bulduğum, mutlu olduğum için tercih ettim. Camimiz güzel, tarihi bir cami olduğu için böyle işlere de meyilli olduğum için burayı tercihim benim için güzel oldu. Camimizin güzelliği büyüleyici, bu maneviyat içinde huzur buluyorum. Bunda da varmış bir hayır diyoruz. Bu yüzden mutluyum." diye konuştu.

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"ÖĞLEDEN SONRA NORMAL HAYATIMDAKİ İŞLERİME DEVAM EDEBİLİYORUM"

Günaydın, cezasını bu şekilde çektiğini dile getirerek, "Biraz da manevi olarak rahat etmek için güzel bir mekan, güzel bir iş." dedi.

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Denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında hem cezasını çektiğini hem de hayatını idame ettirebildiğini vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:

"Geri kazanmak için güzel bir uygulama. Bu yüzden devletimiz sağ olsun. Sabah 09.00'da başlıyorum, 13.00'te paydos ediyorum.

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Yeri geldi kendi gönül rızamla uzatabiliyorum. Öğleden sonra normal hayatımdaki işlerime devam edebiliyorum. Haftada 2 gün kolluğa giderek imza atıyorum. Diğer 5 gün de gelip burada görevimi yapıyorum."

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Günaydın, senelerdir inşaatlarda çalıştığını belirterek, "Bu yüzden de camide çalışmayı tercih ettim. Hem manevi olarak huzur buluyorum hem de devletimize kamu hizmeti vermiş oluyorum." dedi.

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