Kavgada bunu söyleyen yandı! Atasözü paylaştı hapis cezası aldı

Gazeteci İ.H.H., M.Y.'nin yaptığı yorum üzerine avukatı aracılığıyla şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda M.Y. hakkında "tehdit" suçlamasıyla dava açıldı. İstanbul Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, sanık M.Y. "Yaptığım paylaşım suç teşkil etse de, İ.H.H.'yi hedef alarak yapmadım" şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme, sanığın sosyal medyada yaptığı yorumun İ.H.H.'ye yönelik tehdit içerdiğine ve suçun sabit olduğuna karar verdi. Sanığın ifadesinin suçtan kaçınmaya yönelik olduğunu belirterek, M.Y.'ye öncelikle 6 ay hapis cezası verildi, ancak bu ceza iyi hal indirimiyle 3 ay 22 güne indirildi. Mahkeme ayrıca, sanığın 5 yıl süreyle denetimli serbestlik altına alınmasına ve bu süre zarfında kasıtlı bir suç işlemezse cezanın açıklanmayacağına hükmetti.

"VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİK TEHDİT"

İ.H.H.'nin avukatı Taha Yasin Caner, müvekkilinin sosyal medya paylaşımına yapılan "Zamansız öten horozu keserler" yorumu hakkında konuştu. Avukat Caner, "Müvekkilim aslında normal bir haber paylaşmıştı ve bu haber kimseye zarar vermeyecek nitelikteydi. Ancak bazı insanlar kendilerini tutamayıp, bu tür yorumlar yazabiliyorlar. Bu yorum, bir atasözü olmasına rağmen, müvekkilimi etiketleyerek yapıldı ve biz bunu müvekkilimize yönelik bir tehdit olarak algıladık. Bu sebeple savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Mahkeme de bu atasözünü müvekkilime yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi" dedi.

Avukat Caner, sosyal medya kullanıcılarına, atasözlerinin kullanımı konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. "Vatandaşlarımız, atasözlerini kullanırken, bu sözlerin bir tehdit içerip içermediğine veya hakaret içerip içermediğine dikkat etmeliler. 'Atasözüdür, zarar gelmez' demekle kullanılan bu sözler, yargılama sürecinde tehdit suçlamasıyla ceza alınmasına neden olabilir. Bu, vatandaşlarımız için bir risk oluşturuyor. Bu yüzden vatandaşlarımıza, atasözlerini 'umursamazca' kullanmamalarını, daha dikkatli ve özenli olmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.