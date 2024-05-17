Kavgada keser darbesiyle başından yaralandı

Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi’nde meydana gelen olayda, alacak meselesi sebebiyle Mert Torun ile Bekir Y. (25) ve Samet C. (25) telefonda şiddetli bir şekilde tartıştı. Bir süre sonra Bekir Y. ve Samet C. yolda karşılaştıkları Mert Torun’u dövmeye başladı.

Samet C., elindeki keserle Mert Torun’un başına daha sonra bacaklarına defalarca vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekileirn ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mert Torun, hastaneye kaldırıldı. buradaki müdahalesinden sonra da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi.

Olaydan sonra kaçan Bekir Y. ile Samet C. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli kişilerden Samet C. verdiği ifadesinde Mert Torun’un kendisine telefonda küfür ettiğini bu nedenle saldırdığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.