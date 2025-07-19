Kavgada polis hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Samsun’da iki aile arasında çıkan mahalle kavgasında, apartmandan atılan cisimlerden biri polis memurunun başına isabet etti. Olayda 1 polis yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Afganistan Türkleri Sokak’ta başka bir mahalleden gelen grupla bu sokakta ikamet eden bir aile arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavga sokak ortasına taştı. Kavgaya aile yakınlarının da 5 katlı apartmanın üst katlarından attıkları yabancı cisimlerle dahil olduğu belirtildi.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan polislerden birinin başına apartmandan atılan cam bardak isabet etti. Yaralanan polis memuruna ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Öte yandan, kavgada fenalaşan bir kişi de başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmede, polise cisim attığı değerlendirilen 2 kişi ile kavgaya karışan 2 kişi olmak üzere toplam 4 şahıs kelepçelenerek gözaltına alındı. Şüpheliler, ekip otosuyla Gazi Polis Merkezi’ne götürüldü.

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Kavgaya karıştığı belirlenen iki grup, polis tarafından farklı sokaklarda gözetim altında tutulurken, olayla ilgili inceleme sürüyor. Bölgede polisin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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