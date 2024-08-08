Kavgada silahlar konuştu: 2 yaralı

Bor ilçesi Yenigöçmen Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan şahıslar arasında kavga çıktı.

Kavgada Y.V.S. isimli şahıs, M.B. ve S.B. adlı kardeşlere silahla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri yaralanan kardeşleri ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan M.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan Y.V.S’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.