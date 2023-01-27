Erkeklerin yüzde 80'i eşcinsel gibi giyiniyor. Kavgada söylenmeyecek lafı söyledi

“Cevabı Sende” isimli bir Youtube kanalı vatandaşlara “Anadolu erkekleri ile z kuşağı arasındaki fark nedir” sorusunu yöneltti.

Röportaja katılan bir vatandaşın ise z kuşağının giyim kuşamı ile ilgili söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

"ERKEĞİN BİRAZ DAHA DÖKÜMLÜ GİYİNMESİ LAZIM"

Z kuşağı erkeklerinin kadın gibi, kadınların da erkekler gibi giyindiğini söyleyen vatandaş, “Arkadan baktığım zaman erkeğe önce ben kadın zannediyorum. Öyle bir vücuda yapıştırmışlar ki kıyafeti. Poposu falan her şey çıkmış. Erkeğin biraz daha dökümlü giyinmesi lazım” dedi.

Daha sonra modada insanları eşcinselleştirmeye çalıştığını söyleyen vatandaş “Şu anda gördüğüm erkeklerin yüzde 80’i eşcinsel gibi giyiniyor” diye konuştu.

Z kuşağının giyimleri ile ilgili konuşan vatandaşın o sözleri kısa sürede gündem oldu.

