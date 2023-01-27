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  • Erkeklerin yüzde 80'i eşcinsel gibi giyiniyor. Kavgada söylenmeyecek lafı söyledi

Erkeklerin yüzde 80'i eşcinsel gibi giyiniyor. Kavgada söylenmeyecek lafı söyledi

Sokak röportajında z kuşağı erkeklerinin giyimleri hakkında düşüncelerini söyleyen bir vatandaşın söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 09:20
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Kavgada söylenmeyecek lafı söyledi! Erkeklerin yüzde 80'i eşcinsel gibi giyiniyor

Erkeklerin yüzde 80'i eşcinsel gibi giyiniyor. Kavgada söylenmeyecek lafı söyledi
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“Cevabı Sende” isimli bir Youtube kanalı vatandaşlara “Anadolu erkekleri ile z kuşağı arasındaki fark nedir” sorusunu yöneltti.

Röportaja katılan bir vatandaşın ise z kuşağının giyim kuşamı ile ilgili söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

"ERKEĞİN BİRAZ DAHA DÖKÜMLÜ GİYİNMESİ LAZIM"

Z kuşağı erkeklerinin kadın gibi, kadınların da erkekler gibi giyindiğini söyleyen vatandaş, “Arkadan baktığım zaman erkeğe önce ben kadın zannediyorum. Öyle bir vücuda yapıştırmışlar ki kıyafeti. Poposu falan her şey çıkmış. Erkeğin biraz daha dökümlü giyinmesi lazım” dedi.
Daha sonra modada insanları eşcinselleştirmeye çalıştığını söyleyen vatandaş “Şu anda gördüğüm erkeklerin yüzde 80’i eşcinsel gibi giyiniyor” diye konuştu.

Z kuşağının giyimleri ile ilgili konuşan vatandaşın o sözleri kısa sürede gündem oldu.
 

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Bayrak
27.01.2023 10:23
Doğru söylüyor. Malesef özgürlük, serbestlik, vs gibi uydurma kılıflar ile insanlar şahsiyetsiz ve kimliksiz hale geliyor. Şerefli bir varlık olan insan, boş tenekeye dönüşüyor.  
 
eray savcı
27.01.2023 10:01
söyledikleri doğru da kendi cinsiyeti ne bunun? sesi erkeksi  
 
Asd
27.01.2023 09:56
Sanane demek lazım. Milletin ne giydiğine cinsel kimliğine atıfta bulunarak karışamaz, haddide değil  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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