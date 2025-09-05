Kavgada söylenmez! Kankalıktan vatan hainliğine

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, seçildikten sonra en büyük destekçilerinden biri eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu oldu. Hatta Toroğlu, 2024 ağustos ayında ayında yaptığı açıklamada kendisine Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için teklif yapıldığını söyledi. Hacıosmanoğlu, birçok dönem açıklamalarını Erman Toroğlu'nu bilgilendirerek yaptı. Ancak ikili arasındaki ilişki Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle sarsıldı. Her şey Dünya Kupası elemelerinde Gürcistan karşılaşması öncesi başladı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonraki "En şerefli kulübe geldim" ifadelerine eleştiren Toroğlu şunları söyledi: "Galatasaray seni adam sayıp bir yere getirdi, sen yediğin kaba tükürüyorsun be utan. Kerem milli takım kadrosundan çıkarılmalı. Benim milli takımımı bozmaya hakkı yok. Milli takım 2 maçtan da (Gürcistan - İspanya) mağlup çıkarsa en büyük sorumlusu Kerem'dir. Hadi buyurun buradan yakın. Bombayı hepinizin kucağına koydum, TFF de Montella da dahil."

HACIOSMANOĞLU: VATAN HAİNİ!

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ise 3-2 kazanılan Gürcistan karşılaşmasında attığı iki golle maçın yıldızı oldu. Bunun ardından TRT'ye açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, bir zamanlar kanta olduğu Erman Toroğlu ile ilgili ağır sözler söyledi. TFF Başkanı şöyle konuştu: "Benim lügatıma yakışsa kullanacağım kelime hazır da federasyon başkanıyım, kullanamıyorum. Tarihin en karakterli ve en kaliteli kadrosu diyorum. Hocaya buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kolej havası var, işe çomak sokmak isteyen insanlar Türk değil. Çok güzel bir aile ortamı var. Adı geçen oyuncularla ilgili de onların samimiyetini görseniz, futbolda değişkenlik oluyor. Bugün Trabzonspor'un kaptanı hiçbir yere gitmez dedi, gitti. Futbolcular her gün yer değiştirebilir. Bunların üzerinden spekülasyon yapmak, hele böyle bir maç öncesi, böyle polemikleri yapmak ancak vatan hainlerine yakışır. Çok güzel bir hava var, bu havayı yakalayan da ortamı sağlayan da hocamız. Şimdi onu Bakanımız ile konuştuk, İçişleri Bakanımız ile de konuşacağız en kısa zamanda Türk vatandaşı yapacağız. Aile ortamı ömür boyu devam edecek. Cenab-ı Allah inşallah bize 24 sene üzerine ABD'ye gidip orada da başarılı olmayı nasip etsin."

