Kavgada yaralananlara müdahale için giden sağlık ekibine saldırı

Saldırı ve kavgada toplam 3'ü sağlık personeli olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Olay, Şehit Harunboy Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve taş ve sopaların kullanıldığı olayda 4 kişi yaralandı. Yaralılara müdahale için bölgeye giden sağlık personeline de saldırıldı. Taraflar, yaralılara müdahale etmek için gelen sağlık ekiplerine taşlarla saldırdı ve bu saldırıda 3 sağlık görevlisi yaralandı. Saldırı sonucunda ambulansta da hasar oluştu.

Yaralılar, başka ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı ve bazı şüphelileri gözaltına aldı. Jandarma ve polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.