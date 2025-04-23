Kavgaya karışan şahıs polise zor anlar yaşattı

Kaynak: İHA
Kavgaya karışan şahıs polise zor anlar yaşattı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kavgaya karışan bir şahsın polis ekiplerine yaşattığı zor anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kavgaya karışan bir şahsın polis ekiplerine yaşattığı zor anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Misak-ı Milli Meydanında meydana geldi. İki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Polis ekiplerinin araya girmesine rağmen karşısındakine saldırmaya çalışan şahıs yediği yumrukla yere yığıldı. Güçlükle kontrol altına alınan şahsın, polis ekiplerine yaşattığı zor anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Birbirinden şikâyetçi olan şahıslar polis merkezine götürüldü.

Kavgaya karışan şahıs polise zor anlar yaşattı

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