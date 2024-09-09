Kavgayı ayırmak istedi, kalbinden bıçaklanarak öldü

Olay, akşam saatlerinde Barak Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılanlara göre sitede M.S. ile S.S. arasında borç- alacak meselesi yüzünden bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçakların kullanıldığı kavgaya döndü. Site yöneticisi Bülent Ecevit Bozgeyik, kavgayı ayırmak için olaya müdahale ettiğinde bıçağın kalbine saplanması sonucu ağır yaralandı. Bozgeyik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm uğraşlara karşın kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalamak üzere harekete geçti.