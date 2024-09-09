Kavgayı ayırmak istedi, kalbinden bıçaklanarak öldü

Kaynak: DHA
Kavgayı ayırmak istedi, kalbinden bıçaklanarak öldü

Gaziantep'te bir sitede borç- alacak yüzünden çıkan kavgayı ayırmak istediği sırada kalbinden bıçaklanan 47 yaşındaki site yönetici Bülent Ecevit Bozgeyik yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Barak Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılanlara göre sitede M.S. ile S.S. arasında borç- alacak meselesi yüzünden bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçakların kullanıldığı kavgaya döndü. Site yöneticisi Bülent Ecevit Bozgeyik, kavgayı ayırmak için olaya müdahale ettiğinde bıçağın kalbine saplanması sonucu ağır yaralandı. Bozgeyik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm uğraşlara karşın kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalamak üzere harekete geçti.

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