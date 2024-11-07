Kavgayı ayırmak isterken ayağından vuruldu

Antalya'da kavga eden 3 kişiyi ayırmaya çalışan Ali Kaan B., "Sen neden karışıyorsun" diyen Cemil A. tarafından bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 2 polis ise motosikletlerine taksinin çarpması sonucu hafif yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Buluşan Cemil A. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavga sırasında 2 kişiden biri, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla saldırmaya çalıştı. Olayı gören Ali Kaan B., kavgayı ayırmak için koşarak geldi. Kavganın büyümesi üzerine Cemil A., belindeki tabancayı çıkarttı. Tabancayı gören 2 kişi koşarak uzaklaştı. Cemil A., Ali Kaan B.'yi "Sen neden karışıyorsun" diye bağırıp, sol bacağından vurdu. Cemil A. koşarak kaçarken, olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen motorize polis timine, S.A.'nın kullandığı 07 T 1092 plakalı taksi çarptı. Motosikletten düşüp yaralanan 2 polis ambulans ile hastaneye sevk edildi. Bacağından vurulan Ali Kaan B. de ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı