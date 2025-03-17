Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Kaynak: İHA
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Batman Oto Galericiler Sitesi'nde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Batman'da Oto Galericiler Sitesi'nde iftar saatinde kavga eden iki kişiyi ayırmaya çalışan 26 yaşındaki genç, pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kavgayı ayırmaya çalışan evli ve bir çocuk babası 26 yaşındaki Yakup Yürek, taraflardan birinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yürek, sevk edildiği Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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