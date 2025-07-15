Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Kaynak: AA
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen 1 kişi hayatını kaybetti.

olay Besni ilçesi Aşağısarhan Mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında kavgayı ayırmak isteyen Mehmet Bozbayır, aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Yaralanan Bozbayır olay yerinden ambulansla Besni Devlet Hastenesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Bozbayır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis olay yeriyle ilgili inceleme çalışmalarını sürdürürken başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu