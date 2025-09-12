Kavgayı ayırmak isteyen kişi darp edildi

Kaynak: İHA
Adıyaman’da bir kişi müdahale etmek istediği kavgada darp edilerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle TOKİ Kavşağı'nda maddi hasarlı trafik kazası sonrası kavga yaşandı. Bu esnada yoldan geçen Seydi Ç., kavga eden şahıslara müdahale etmek istedi.

Bu esnada kavga eden şahıslar Seydi Ç’ye saldırdı. Darp edilen Seydi Ç., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Seydi Ç’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

