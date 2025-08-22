Kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik yaralandı

Vaka, saat 23.30 civarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde üretim yapan bir mobilya fabrikası önünde gerçekleşti. Fabrika özel güvenliği Fatih Ç. fabrika yakınında park edilmiş olan araç içinde bulunan sürücü ve kadın arasında sert tartışma olduğunu fark etti.

Duruma duyarsız kalmayan güvenlik görevlisi, kadınla adamın kavgasını sözlü şekilde uyararak bitirmek istedi. Araçtaki henüz kimliği saptanamayan kişi elindeki bıçakla güvenlik görevlisini sol bacağından bıçakla yaraladı.

Şüpheli ve kadın araçla uzaklaşarak izlerini kaybettirdiler. Yaralı güvenlik ise olay yerine yönlendirilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma birliği ekipleri olaya karışan şüpheliyi arıyor.