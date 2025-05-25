Kavgayı ayırmaya çalışan şahıs canından oldu

Kaynak: İHA
Kavgayı ayırmaya çalışan şahıs canından oldu

Iğdır'da yaylada akrabalar arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan şahıs, silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı Dağı eteklerinde yaylada hayvan otlatan akraba iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yusuf Karapınar, kavgayı ayırmaya çalışırken şahısların elindeki silahın ateş alması sonucu yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Karapınar'ın cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karakuyu köyünde yaşayan Karapınar'ın akrabaları hastaneye akın etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaylada ve köyde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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