Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu

Kaynak: İHA
Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu

Aydın’da bir kahvede çıkan kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Aydın’ın Efeler ilçesinde kahvehane işletmecisi ile iş yerinin üstündeki apartmanda oturan bir kişi arasında tartışma çıktı. Gürültü nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgayı o sırada kahvehanede bulunan Bahri Güney ayırmaya çalıştı. O sırada göğsüne bıçakla darbe alan Güney hastaneye kaldırıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Güney, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay sonrası cinayet zanlısı G.D.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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