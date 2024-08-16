Kavgayı ayırmaya çalışırken silahla vuruldu

Kaynak: İHA
Kavgayı ayırmaya çalışırken silahla vuruldu

İstanbul’da yol ortasında tartışan 2 kişiyi ayırmaya çalışan şahıs bir anda kavganın tarafı oldu. Kavga edenlerin ‘Sen niye karışıyorsun’ şeklinde tepkisine maruz kalan şahıs silahla vuruldu.

İstanbul Büyükçekmece’de yolda tartışan 2 sürücüyü ayırmaya çalışan bir kişi bir anda kavganın tarafı oldu. Sürücülerin ‘Sen niye karışıyorsun’ şeklinde tepkisine maruz kalan O.A. silahla dizinden vuruldu. Yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan silahla vurulma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, yaşanan tartışma anları ve görüntüdeki bir şüphelinin silahla 2 el ateş etmesi ve O.A.'yı vurması yer aldı.

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