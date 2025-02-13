Kavşağa girince dehşeti yaşadılar! Servis minibüsleri, tanker ve otomobil kazaya karıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kavşağa girince dehşeti yaşadılar! Servis minibüsleri, tanker ve otomobil kazaya karıştı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3 servis minibüsü ve tanker kazaya karıştı. Kavşakta meydana gelen zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3 servis minibüsü ve tankerin karıştığı kavşaktaki zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında D-130 kara yolu Karamürsel Kız Meslek Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Gölcük istikametine giden E.G. (47)idaresindeki 41 P 6426 plakalı servis minibüsü, F.B. (32) yönetimindeki 77 P 4160 plakalı servis minibüsü, S.B. (39) kontrolündeki 41 P 4688 plakalı servis minibüsü ve M.Ö. (64) idaresindeki 16 VT 122 plakalı tanker zincirleme kazaya karıştı. Kazada 12 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından trafik kontrollü olarak sağlandı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavşağa girince dehşeti yaşadılar! Servis minibüsleri tanker ve otomobil kazaya karıştı

Kavşağa girince dehşeti yaşadılar! Servis minibüsleri tanker ve otomobil kazaya karıştı

Kavşağa girince dehşeti yaşadılar! Servis minibüsleri tanker ve otomobil kazaya karıştı

Kavşağa girince dehşeti yaşadılar! Servis minibüsleri tanker ve otomobil kazaya karıştı

Kavşağa girince dehşeti yaşadılar! Servis minibüsleri tanker ve otomobil kazaya karıştı

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