YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da akşam saatlerinde Kapadokya Bulvarı üzerinde, Eski Sanayi üst geçit köprüsü altında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 68 BY… plakalı otomobil sürücüsü B.Y. (24) ile 68 BS… plakalı otomobil sürücüsü M.K. (50) henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, M.K.’nin yanında yolcu konumunda bulunan S.M.K. (16) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve trafik polisleri sevk edildi. Yaralı çocuk, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hareket kabiliyeti olmayan araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.