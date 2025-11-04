YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da gece saatlerinde Kapadokya Bulvarı üzeri Eski Sanayi Köprüsü kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 61 BK… plakalı otomobil sürücüsü Mehmet B. K. (18) seyir halindeyken kavşakta, sürücü ismi öğrenilemeyen 68 AGC… plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 61 BK… plakalı otomobil kaldırıma çıkarak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve trafik polisleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı iki sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.