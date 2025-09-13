Kavşakta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Kavşakta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Amasya'da kavşakta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Amasya'da kavşakta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ozan Can K.'nın kullandığı 06 FHF 896 plakalı otomobil, Amasya-Taşova karayolunda seyir halindeyken Kızseki köyü kavşağına geldiğinde kavşaktan karşıya geçmeye çalışan Şerife Döner'e çarptı. Savrulan yaşlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın bildirilmesi üzerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Döner'in cenazesi yapılan inceleme sonrası cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Tekirdağ'da Türkiye'nin Yunanistan galibiyetini dev ekranda izlediler
Tekirdağ'da Türkiye'nin Yunanistan galibiyetini dev ekranda izlediler
Labubu bebekleri için "ruhunu sattı" Şaka gibi olay!
Labubu bebekleri için "ruhunu sattı" Şaka gibi olay!
Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de
Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de
Feci kazada otomobil hurdaya döndü! 1 ölü, 8 yaralı
Feci kazada otomobil hurdaya döndü! 1 ölü, 8 yaralı
DEM Parti'den çok konuşulacak anayasa açıklaması!
DEM Parti'den çok konuşulacak anayasa açıklaması!