Kavşakta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Amasya'da kavşakta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ozan Can K.'nın kullandığı 06 FHF 896 plakalı otomobil, Amasya-Taşova karayolunda seyir halindeyken Kızseki köyü kavşağına geldiğinde kavşaktan karşıya geçmeye çalışan Şerife Döner'e çarptı. Savrulan yaşlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın bildirilmesi üzerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Döner'in cenazesi yapılan inceleme sonrası cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.