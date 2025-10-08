YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut ŞEN

Aksaray’da gece saatlerinde Tacin mahallesi 101 Cadde üzerindeki kavşakta meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, 68 ACJ 909 plakalı otomobilin sürücüsü İshak G. (27) ile 51 ADR 736 plakalı otomobilin sürücüsü Tuba B. (44) kavşakta çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. tesadüfen kazaya denk gelen jandarma ekipleri, trafik polisleri gelene kadar yol güvenliğini sağladı. Daha sonra görev, trafik ekiplerine devredildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücülerden İshak G., Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin kaza yerinde yaptığı inceleme ve soruşturma sonucunda, İshak G.’nin 0,65 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü hakkında idari para cezası uygulandı ve ehliyetine el konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.