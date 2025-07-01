Kavuncu: “Saray yasaları parlamentoyu zayıflatıyor"

FATİH KARAMAN-TOKAT/YENİÇAĞ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Tokat’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında partililerle bir araya geldi. Ziyarette ülke gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Kavuncu, Türkiye’nin İYİ Parti’ye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, Kavuncu’yu il başkanlığında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Partimizin güçlü kadrolarıyla Türkiye’nin dört bir yanında halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Sayın Grup Başkanvekilimizin Tokat’a yaptığı bu ziyaret, bizler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu” dedi.

Toplantıda konuşan Buğra Kavuncu ise İYİ Parti’nin temel değerlerine vurgu yaparak, “Biz doğruları söyleyen bir partiyiz. Atatürkçüyüz, milliyetçiyiz ve evrensel değerleri, milli değerlerimizle buluşturmayı başaran bir anlayışa sahibiz. Böyle bir partinin ayağa kalkmaması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik eleştirilerde de bulunan Kavuncu, yasama sürecinin meşruiyetinin zedelendiğine dikkat çekerek, “Artık yasa teklifleri bakanlıklar tarafından değil, Saray’daki komisyonlar ve başkanlıklarca hazırlanıyor. Bu teklifler Meclis’e gönderiliyor ve çoğunlukla onaylanarak yasalaşıyor. Bu durum parlamenter dengeyi ortadan kaldırıyor” dedi. Tokat’taki temaslarının ardından Kavuncu, ildeki teşkilat üyeleriyle fikir alışverişinde bulunarak yerel sorunlar hakkında da bilgi aldı.