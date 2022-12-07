Vücudu baştan aşağı yeniliyor. Bir avucu bile şifa deposu

Türklerin Anadolu'ya göç ederken getirdikleri Kavurga çokça tüketilen yiyeceklerden biridir. Özellikle Sivaslıların vazgeçilmez lezzeti olan kavurga , Nevşehir, Aksaray, Malatya, Çankırı, Afyonkarahisar gibi bölgelerde de tüketiliyor.

Kavurganın bir kasesinin bile bin derde deva olduğu söyleniyor. Kavurga özellikle soğuk bölgelerde tüketilen kuruyemiş.

Öte yandan Sivas’a özgü Zeron buğdayları özenle seçilip kurutulmasının ardından, tezek yakılan tandırlarda kavrularak kavurgaya dönüştürülüyor.

TÜRİSTLERİN GÖZDESİ

kavurga Avrupa’da yaşayan gurbetçilerden yoğun talep görüyor. Türkiye’ye gele turistlerin kavurgaya önem gösterdiği biliniyor. Kilogram fiyatı 70 liradan satılan kavurganın besleyici oluşu ve tok tutması nedeniyle kilo problemi olanlar için ideal bir besin kaynağı olarak görülüyor.

FAYDALARI

Beden yorgunluğunu azaltır.

Kan dolaşımını hızlandırır.

Öksürüğü keser.

Vücuttaki iltihapların temizlenmesine yardımcı olur.

Nefes darlığı, solunum yolları hastalıkları için oldukça yararlıdır.

Böbreklerde taş ve kum bulunanlar kavurgadan faydalanabilir.

Ayak terlemesini ve ayak kokusunu önlemeye yardımcı olur.

Mide ağrıları ve mide hastalıkları için oldukça yararlıdır.