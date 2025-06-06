Kavurma kazanları kaynıyor! 200 yıllık gelenek köylülere dağıtılacak

Erbaa ilçesine bağlı Koçak köyünde yaklaşık 200 yıllık bayram geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Gelenek kapsamında bayram arifesinde köyde hummalı bir hazırlık başlıyor. Köy meydanına kazanlar kuran köylüler, imece usulü köyde kavurma pişiriyor.

Hazırlanan kavurmalar bayram sabahı köye gelen bütün misafirlere ve köyde yaşayan vatandaşlara ikram ediliyor. Hayvan yetiştiricilerinin hayvan bağışladığı imkanı olanların da nakdi katkı sağlayarak destek olduğu gelenek 1800’lü yılların ortalarından bu yana devam ediyor.

Bayramlarda köyün kalabalık olduğunu, eskiden bayram namazı için atlarla veya yürüyerek gelen misafirlere ikram etmek üzere bu geleneğin başladığını ifade eden Koçak Yeni Cami İmam Hatibi Mehmet Fatih Yanık (31) “Yaklaşık 200 yıldır süregelen geleneğimizi dışarıdan gelen misafirlerimize ikram etmek, köyde dağıtım yapmak üzere kesilen bu etleri kazanlarda kaynatıp misafirlerimize ikram ediyoruz. Koçak köyümüz Mehmedi Behrullah Hazretleri döneminden beri gerçekleşen bu organizasyonu sürekli yapıyor.

1800’lü yıllarda çevre köylerden bayram namazı kılmaya, Cuma namazı kılmaya geliyorlar. Özellikle bayramlarda burası kalabalık oluyor. O misafirler de uzak yollardan geldiği için gerek merkeplerle gerek atlarla gerekse yürüyerek geri dönmeleri de zor olduğu için burada köylüler, imece usulü çok güzel bir şekilde sofralar seriliyor, kazanlar kaynıyor orada ikram ediliyor etler, çevre köylerden gelen misafirlere. Anadolu yurdunun burası ilk yerleşim yerlerinden Türk köylerinden birisi. Misafirperverliği göstermek adına güzel bir örnek ve hala devam ediyor günümüzde” dedi.

Hayvanı olanların birer hayvan verdiğini olmayanların ise para katkısında bulunduğunu belirten Koçak Köyü Muhtarı İbrahim Koyuncu “Geleneğimiz yaklaşık 200 yıldır devam eden hazret baba zamanından başlamış. Çevre köylerden yaya olarak gelen bayram namazına gelen misafirlere ikram amacıyla başlatılmış bu yıla kadar devam etti ve devam ettirmeyi de düşünüyoruz. Köylülerimizin hep bir araya gelerek, destek vererek imece usulü hayvan sahipleri birer tane hayvan veriyor. Hayvanı olmayanlar imece usulü para katkısında bulunuyor. Bu şekilde organizeyi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda hep beraber etlerin hazırlanmasında, kesiminde, pişirilmesinde hepsinde köylülerimiz destek oluyor. Gece geç saatlere kadar kazanlarımız kaynıyor. Sabah saatlerinde de vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Köyümüz yaklaşık 600 hane civarında. Bin nüfuslu köyümüz. İstanbul’dan ve çevre illerden gelenlerle bayramda baya bir kalabalığımız oluyor” diye konuştu.