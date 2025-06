Kavurmanın lokum gibi olması için püf noktalar

Bayram boyunca kırmızı et tüketiminin artmasıyla kavurma yapımı da yaygınlaşıyor. Ancak her kavurma lokum gibi olmuyor. Kavurma ustası Hüseyin Çaykara, bu farkın temelinde doğru etin kullanılması ve doğru pişirme yöntemlerinin yer aldığını vurguladı.



Etin bölgesinin lezzeti doğrudan etkilediğini belirten Çaykara, "Yağsız etle kavurma olmaz. Hayvanın kol kısmı kavurma için en ideal yerdir. But kısmı ise sert ve lezzetsiz olur" dedi.

Kavurma yaparken su eklemenin en büyük hata olduğunu söyleyen Çaykara, "Et zaten suyunu salıyor, su eklemek lezzeti azaltır. Tuzu da pişmenin sonuna doğru atmak gerekir, yoksa et sertleşir" ifadelerini kullandı.



Etin buzluktan çıkar çıkmaz tavaya atılmaması gerektiğini de hatırlatan usta, kavurmanın kısık ateşte, iç yağı ya da kuyruk yağıyla 2-3 saat pişirilmesini önerdi.

"Evde de lokanta kalitesinde kavurma yapılabilir" diyen Çaykara, küçük püf noktalarıyla bayram sofralarının yıldızının kavurma olabileceğini sözlerine ekledi.