Kavurucu havada ilginç durum! Sıcağa rağmen kilometrelerce koştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bu hafta İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı yapılmıştı. Vatandaşlara özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması; yanı sıra kronik hastalıkları olanlara ise güneş çarpması ve benzeri rahatsızlıklara karşı da dikkatli olunması gerektiği uyarılarında bulunulmuştu. Gün içinde termometrelerin 34 dereceleri gösterdiği sıcaklıklara rağmen İstanbullular, serinlemek için Maltepe Sahili'nde vakit geçirdi. Pek çok vatandaş gölgelik alanlarda dinlenirken, kimileri ise kıyıdan denize girdi. Güneşin yakıcı etkisine rağmen 1 saattir koşu yapan bir vatandaş ise görenleri hayrete düşürdü.

"EVDE OTURSAK SICAKTAN YANACAKTIK, BURADA DENİZE GİRİP SERİNLİYORUZ"

Sahilde denize girenlerden Nejat Albeni, günü yüzerek değerlendirmekten mutlu olduğunu dile getirerek, "Fırsat bu fırsat diyerek denize geldik. Evde ya da başka kapalı bir yerde dursak yanacaktık. Burada serinliyoruz, parkın keyfini çıkarıyoruz. Fazla sıcağı da hiç hissetmiyoruz, gayet memnunuz şu an. Zaten buraya devamlı geliyoruz, denize girip serinliyoruz. Akşam işimiz, var, işe gitmeden önce de vaktimizi böyle değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN BURANIN ÇOK KALABALIK OLACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜM AMA BİZDEN BAŞKA YÜZEN KİMSE YOK"

Arkadaşıyla beraber denize giren Arif Aydemir de keyifli vakit geçirdiklerini söyleyerek, "2-3 gündür uyarı yapılıyordu "Çöl sıcakları geliyor" diye. Biz de o yüzden bugün böyle bir etkinlik yaptık. Genelde Sarayburnu'nda yüzüyoruz ama buraya da sık geliyoruz. İş yerimiz burada olduğu için buradan denize girmek güzel oldu. Ben bugün buranın çok kalabalık olacağını düşünmüştüm ama bizden başka yüzen kimse yok. Biz de buranın tadını çıkarmaya bakıyoruz. Şu an çok sıcak, biraz daha sıcak olduğunda gölgeye çekiliyoruz. Hava bizi nedense hiç etkilemedi; aksine su da biraz soğuk olduğu için günü güzel geçirdik" şeklinde konuştu.

"GÖLGE BİLE SICAK AMA EVDEN İYİDİR, EVDE ÇOK BUNALIYORUZ"

Sahilde gölgede serinlemeyi tercih eden vatandaşlardan Yusuf Can Çavuşoğlu, ev yerine sahilde serinlemenin daha güzel olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşla beraber oturuyoruz. Hava çok sıcak olduğu için gölgeye geldik, burada serinliyoruz. Evde çok sıkılmıştık, sahilin sessiz sakin olması iyi oldu. Gölge bile sıcak ama evden iyidir, evde çok bunalıyoruz. Yüzenler var ama biz yüzmedik, yoksa deniz çok güzel görünüyor."

"KOŞU BENİM BİR PARÇAM, HER ZAMAN DEVAM EDECEĞİM"

Kavurucu sıcaklara rağmen öğle saatinde 1 saatlik koşu yaptığını söyleyen Erdem Yıldız ise görenleri hayrete düşürdü. Koşmanın kendisi için vazgeçilmez bir aktivite olduğunu dile getiren Yıldız, "Koşmayı seviyorum, dolayısıyla sıcağın pek bir önemi yok. Aynı şekilde soğukta da yağmurda da koştuk. Şimdi de güneş var ve koşuyoruz, en sevdiğimiz. Aşağı yukarı 1 saat kadar koşmayı tercih ediyorum. Bu şekilde koşup terlemek iyi geliyor. Koşu benim bir parçam, her zaman devam edeceğim" dedi.