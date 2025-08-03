Kavurucu sıcaklar etkili oldu, şehirde sokaklar boş kaldı!

Kaynak: İHA
Kavurucu sıcaklar etkili oldu, şehirde sokaklar boş kaldı!

Iğdır'da hava sıcaklıkları 39 dereceye ulaşırken, hissedilen sıcaklık 41 dereceyi buldu. Kavurucu sıcak hava dalgası, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Iğdır'da normalde günün her saatinde dolup taşan parklar, caddeler ve sokaklar adeta sessizliğe büründü. Vatandaşlar aşırı sıcaklardan korunmak için ya evlerinde kalmayı ya da serin alanları tercih etmeyi seçti. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkanların sayısı yok denecek kadar az olurken, sokaklardaki insan ve araç trafiğinde büyük bir düşüş yaşandı. Meteoroloji yetkilileri ise sıcak havaların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşlara mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri konusunda uyarıda bulundu.

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