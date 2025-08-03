Kavurucu sıcaklar etkili oldu, şehirde sokaklar boş kaldı!

Iğdır'da normalde günün her saatinde dolup taşan parklar, caddeler ve sokaklar adeta sessizliğe büründü. Vatandaşlar aşırı sıcaklardan korunmak için ya evlerinde kalmayı ya da serin alanları tercih etmeyi seçti. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkanların sayısı yok denecek kadar az olurken, sokaklardaki insan ve araç trafiğinde büyük bir düşüş yaşandı. Meteoroloji yetkilileri ise sıcak havaların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşlara mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri konusunda uyarıda bulundu.