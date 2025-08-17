Kavurucu sıcaklara karşı başka çare kalmadı!

Türkiye'nin tamamını etkisi altına alan sıcak havalar sonrası sürü çobanları çözüm arayışına girdi. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Kasabası'nda küçükbaş hayvan sürüsüne çobanlık yapan vatandaşlar, çareyi gece otlatmakta buldu.

Hayvanların su kaybını en aza indirmek ve strese girmesini engellemek isteyen çobanlar, güneşin batışı ile birlikte meralara çıkıyor. Hem kendi hem de hayvanların sağlığı için gece yaylımına çıkan çobanlara sürü koruma köpekleri eşlik ediyor.

"SICAKLARDAN HAYVANLAR ERKEN KALKMAYINCA OTLAMIYOR"

Beş yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mustafa Erdal, "Hayvanları sabah 05.00'ten önce kaldırman lazım. Eğer o saatten sonra olursa sıcaktan yayılmıyor ve otlamıyor. Mecburen saat 04.00 civarında kaldırman lazım. 08.00 dediğinde koyunun yayılma işi biter. Akşam 17.00-18.00'e kadar yatar. 18.00'den 21.00'e kadar yaylım otlama görür. Sonra ilgilenen kişiye 1 saat yemek molası verir. Gece 00.00-01.00 arası mecburen kaldırmak zorundasın. Otlatmaya kaldırmadığın sürece hayvanlar kalkıp gider. Aşırı derecede kurt var. Yağış olduğu zaman ya da sisli havada aşırı derecede kurt olur" diyerek bu işin zor yönlerine dikkat çekti.

"BU İŞ BİR HASTALIK, BAŞLADIĞIN ZAMAN BIRAKAMIYORSUN"

Hayvancılıkla uğraşan Bekir Başar ise "Şu an gece saat 00.00. Hayvanlar yaklaşık 1-2 saat yayılacak. Tekrar sabah 05.00'te kalkacak. Herkes sıcak yatağında yatıyor. Ama biz uykuyu terk ettik. Bu işin peşine düştük. Bu bir hastalık. Başladığın zaman bırakamıyorsun" dedi.