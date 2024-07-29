Kavurucu sıcaklarda 50 derece suya giriyorlar

Diyadin Kaplıcaları, şifalı suyuyla bölgenin en sık tercih edilen turizm alanlarından biri. Jeotermal kaynaklarla kurulan kaplıca tesisleri, hastalıklarına şifa arayan vatandaşların uğrak yeri olurken bölgedeki tarihi yerleri ziyarete gelen turistlerin de dinlenme noktası oluyor. Kavurucu sıcaklarda bile yaklaşık 50 derece sıcaklığa sahip olan kaplıcalara gelen vatandaşlar, sağlıklarına kavuşmak için sıcak suyun tadını çıkarıyor.

Kaplıca tesisi işletme sahiplerinden Müslüm Koran, “Ülkemizin dört bir yanından müşterilerimiz geliyor. Yaz aylarında insanlar buraya kaplıcalar için geliyor. Diyadinliler için burası zaten olmazsa olmazlardandır. Bel fıtığı, romatizma, yaralar gibi hastalıklar için çok iyidir. Suyun çıktığı yerde sıcaklık 80 derece civarında. Biz burada suyun sıcaklığını 50 dereceye ayarlıyoruz. Çok rahat girebilirsiniz” dedi.

Yaşadığı sağlık problemlerine Diyadin kaplıcalarında şifa bulduğunu söyleyen vatandaşlardan Musa Kınat, “Dirseklerimde ağrı vardı, birçok doktora gittim ama bir türlü geçiremedim. Daha sonra buraya geldim. 3 senedir geliyorum. İlk sene kollarımdaki ağrının azaldığını gördüm. Daha sonra her sene gelmeye başladım. Şimdi ne bel ağrısı ne de dirsek ağrısı kaldı. Hastalığı olan herkese tavsiye ederim” dedi.