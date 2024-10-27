Kaya araca isabet etti: 10 arılı kovan zayi oldu

Kaynak: İHA
Kaya araca isabet etti: 10 arılı kovan zayi oldu

Tunceli'de, seyir halindeyken dağlık alandan kopan kayanın isabet ettiği kovan yüklü araç kaza yaptı.

Kaza, Tunceli-Ovacık karayolu Venk Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Nihat Güneş idaresindeki 62 AAG 772 plakalı kamyonetin ön camına, dağdan kopan kaya isabet etti.

Olay nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla yol kenarındaki kayalığa çarparak durabildi. Meydana gelen kazayı sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken araçta ciddi maddi hasar meydana geldi. Kazada, yola savrulan 10 arılı kovan da zayi oldu.

Diğer arılı kovanlar olay yerine çağrılan başka bir araca aktarılırken sürücü Nihat Güneş, "Ovacık ilçesinden Elazığ'a gitmek için seyir halindeyken bir anda dağdan kopan kaya aracın ön camına isabet etti. O esnada direksiyon hakimiyetini kaybettim ve yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildim. Araçta 150 bin liraya yakın maddi hasar meydana geldi. Büyük emek verdiğimiz 10 arılı kovanımız da zayi oldu. Zararımın karşılanmasını istiyorum" dedi.

Kaya araca isabet etti: 10 arılı kovan zayi oldu

Son Haberler
Konya’da Ereğli'de kaza: 3 kişi yaralandı
Konya’da Ereğli'de kaza: 3 kişi yaralandı
'Genç kızlar bana bakmıyor' demişti! Rafet El Roman eleştirileri nasıl tiye aldı
'Genç kızlar bana bakmıyor' demişti! Rafet El Roman eleştirileri nasıl tiye aldı
Tazminatını vermedi, hastanelik oldu
Tazminatını vermedi, hastanelik oldu
MSB duyurdu: 15 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
15 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Kalp krizi değil gülme krizi!
Kalp krizi değil gülme krizi!