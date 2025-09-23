Kaya Çilingiroğlu 25 yaş küçük aşkıyla el ele yakalandı! İsmini sır gibi saklıyordu

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Daha önce iki kez nikâh masasına oturup boşanan Çilingiroğlu ismini sır gibi sakladığı 25 yaş küçük aşkıyla el ele yakalandı.

MagazinBurada'nın haberine göre; Hülya Avşar'ı aldattığını ağzından kaçırmasıyla hafızalarda yer edinen Çilingiroğlu yeni aşkıyla Bebek’te görüntülendi.

Zehra ve Hüseyin Kaya adında çocukları olan Çilingiroğlu geçtiğimiz aylarda kendisinden 38 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa yakalanmıştı. Öte yandan o ismin Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı.

“ÜZERİMDEN PRİM YAPMAYA ÇALIŞTI”

Uzun bir süre konuşulan haberlerin ardından Kaya Çilingiroğlu açıklama yapmıştı.

Çilingiroğlu; 'Beni kullandı. Meğer o gece oraya basının gelmesini o istemiş, başkalarına aratmış. Ben bunları sonradan öğreniyorum. Benim üzerimden prim yapmaya çalıştı ama sanırım pek de amacına ulaşamadı. Telefon numarasını sildim, her yerden de engelledim' şeklinde konuşmuştu.

25 YAŞ KÜÇÜK AŞKIYLA BEBEK’TE GÖRÜNTÜLENDİ

Kaya Çilingiroğlu ismini sır gibi sakladığı kendisinden 25 yaş küçük aşkıyla Bebek'te görüntülendi.

