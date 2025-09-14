Kaya Çilingiroğlu'nda Icardi'ye olay sözler

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'u Icardi ve Yunus'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

Yorumcu Kaya Çilingiroğlu Arjantinli oyuncunun kilosunu eleştirdi. Çilingiroğlu "Galatasaray'da sahada 100 kg santrafor var, 10 milyon euro maaş alıyor. Onunla beraber 1 kişi eksik oynatıyor. Beşiktaşlı olarak ben oynamaya devam etsin. Frankurft ve Liverpollular bayılır Icardi'nin oynamasına. Golcülüğü ve oyunculuğu birinci sınıf ama şu sahadaki haline bak 2 kat göbeği olmuş ayıp denen bir şey var arkadaş. Rezillik…." ifadelerini kullandı.