Kaya Çilingiroğlu'ndan Slavko Vincic iddiası

Yarın akşam RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçını ilk kez bir yabancı hakem yönetecek. Sloven hakem Slavko Vincic zorlu mücadelede düdük çalacak.

"DERBİ BERABERE BİTECEK"

TRT Spor ekranlarında yorum yapan Kaya Çilingiroğlu Galatasaray - Fenerbahçe maçını yönetecek olan Vincic için ilginç bir iddia ortaya attı. Çilingiroğlu "Bence derbiyi berabere bitirecekler. Vincic'in yönettiği derbiler hep berabere bitmiş." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek olan Slavko Vincic, bu mücadele için 10 bin Euro hakem ücreti alacak. Vincic ayrıca günlük 800 Euro harcırah alacak.