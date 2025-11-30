UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın, Union Saint-Gilloise'ya mağlup olduğu maça hakem Jose Maria Suarez'in verdiği kararlar damga vurdu. İspanyol düdük özellikle oyun 0-0 devam ederken kaleci Uğurcan Çakır'ın ayağına basan dakikasında Promise David'e ikinci sarı ve kırmızı kartı çıkarmadığı için Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk tarafından ağır bir şekilde eleştirildi. Promise David 1-0 biten karşılaşmanın tek golünü attıktan sonra hakem Jose Maria Suarez, Buruk'a tepkilerinden dolayı sarı kart göstermek istedi. Bu sırada Galatasaray hocasının yedek kulübesinde en köşedeki koltuğu gittiği ekranı yansıdı.

Bu karşılaşmada yaşananlar ve Galatasaray'ın aldığı yenilgi TRT Spor'da canlı olarak yayınlana 'Yüz Yüze' programında tartışıldı. İbrahim Kırkayak'ın sunduğu ve Kaya Çilingiroğlu'nun yorumculuk yaptığı programda Okan Buruk yerden yere vuruldu.

Çilingiroğlu, şunları söyledi: "Avrupa'da görünüyor. İsmi cismi olmayan Royale Union Saint-Gilloise geliyor. Bir tane ikili mücadelede ayakta kalan oyuncu yok. Ondan sonra Arsenal - Bayern Münih maçını seyrediyorum. Bir tane düşen oyuncu yok. Topu rakibine verirsen 7-8 kişiyle baskı yapamazsın. Yaparsan paçavra ederler seni. Ondan sonra ağlarsın İspanyol hakem diye. Yok olaylara karışmış, yok penaltısını vermemiş. Tabi Türkiye'deki gibi hakem bulamazsan, at kendini yerlere... Hakem 'devam' diyor bunlara. Antrenörün (Okan Buruk) bile saklanıyor kart görmemek için. Burada diyordum ya büyük takımın küçük hocası diye. Millet tepki gösteriyor. Bir teknik direktör Şampiyonlar Ligi maçında kart görmemek için hakemden saklanır mı? Adamdaki kafaya bak. Sanki seni bulamayacak. En azından ayakkabılarını takip etse seni bulur. Okan hocanın 'ne siniri' kardeşim. Sen senede 4-5 milyon euro para alıyorsun. Asgari ücretle çalışmıyorsun. Orada Galatasaray'ı temsil ediyorsun. Uluslarası bir markayı 'Ben böyleyim şöyleyim' diyen bir markayı temsil ediyorsan o pozisyona girmemen lazım. Camiasını da o pozisyona sokmaması lazım. Hoca kaybolmuş maçın içinde. Günün sonunda ahlaki değerler çok önemli. Orada sol bek Kazımcan var. Kazımcan mesala Okan Buruk'u görüyor hoca olarak. Kendini yere atan Barış Alper Yılmaz'ı görüyor. Torreira'yı görüyor. 'Demek ki bu oyun böyle oynanıyor' diyor. 18-19 yaşında çocuğun fundamentaline (ana düşüncesi) ekliyorsun kendini yalandan yere atmayı. Belçika takımının maçında İspanyol hakem diyor ki 'Devam'. Arkasına bakmıyor. Bunları söylediğim zaman aşırı fanatikler kızıyor. Bana kızmayın kardeşim. Yabancı olunca görüyorsunuz. Maç sonrası salona gittim. Hasta Galatasaraylı bir spor hocası var. 'Abi hakemi gördün mü' dedi. 'Gördüm, çok iyiydi' dedim. Alışmış tabii Halil Umut Meler'e. Cart düdük curt düdük. Ne güzel ya."