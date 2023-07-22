Kaya sıvacısı, fotokapanı gagalarken görüntülendi

Nadir görülen kuş türlülerinden kayalık sıvacısı fotokapanı gagalarken yakalandı.

KAYNAK: İHA
Kaya sıvacısı, fotokapanı gagalarken görüntülendi

Kayalıklarda yaşayan nadir kuş türlerinden kaya sıvacısı kuşu, doğaya yerleştirilen fotokapanı gagalarken görüntüye yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Konya 8'inci Bölge Müdürlüğü'nün doğaya yerleştirdiği fotokapana, kayalıklarda yaşayan kaya sıvacısı kuşu yansıdı. DKMP Genel Müdürlüğü, kuşun fotokapanın objektifini gagaladığı anlara ait görüntüyü Twitter'dan 'Günaydın; fotokapanımıza tıklayan kaya sıvacısı kuşu' notu ile paylaştı. Dünyada en fazla Türkiye'de yaşayan, İran, Azerbaycan ile Avrupa'nın doğusunda da görülebilen kaya sıvacısı, kayalık alanlarda yaşamını sürdürüyor. (DHA)

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