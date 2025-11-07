İpek Açar'ın hem Kayahan hem yeni eşinin soyadını birlikte kullanmasına tepki gösteren Açar, “Babam hayatta olsaydı, buna izin vermezdi. Yeni bir evlilik yapıyorsan, o soyadı orada kalır. Kayahan’ın soyadıyla başka bir soyad yan yana gelemez” dedi.

Babası öldükten sonraki zor süreci şöyle anlattı: “Babam vefat ettikten sonra çevremdeki birçok insanın maskesi düştü. Seviyormuş gibi yapan herkes bir bir ortaya çıktı. Bu beni derinden yaraladı.”

Astral seyahat yapan Yusuf Güney'le yakın arkadaş olduğunu söyleyen Açar, “Yusuf’a yaptığım seanslarla onun enerjisel blokajlarını kaldırdım ve enerjisini yükselttim” diye ekledi.

BESTE AÇAR KİMDİR?

Beste Açar (doğum adı Beste Engin; diğer soyadları Haravon, Berberoğlu), Kayahan'ın ilk kızıdır. Efsanevi şarkıcının mirasıyla gündemde kalan Açar, evlilikleri ve tartışmalarıyla da biliniyor. Babasının ölümünden sonra ailevi miras ve ilişkilerle ilgili açıklamaları medyada yer aldı.

15 Mayıs 1974'te İzmir'de doğdu. Babası Kayahan (gerçek adı Kaya Engin Acar, 1949-2015), annesi Nur Hanım (Kayahan'ın ilk eşi). Kayahan lise yıllarında Nur Hanım'la tanışıp 1973'te evlenmiş, 1974'te Beste'yi kucağına almıştı.

Kayahan'ın vefatından sonra üvey annesi İpek Açar'la miras ve soyadı kullanımı konusunda sıkça tartıştı.

Üç kez evlendi. İlk evliliği Tayfun Duygulu ile (aldatma iddialarıyla bitti; Kayahan bu yüzden kızıyla küsmüştü).

İkinci evliliği Onur Berberoğlu ile; oğlu Oben doğdu, sonra boşandılar. Üçüncü evliliği iş insanı Evren Bölek ile (2022'de Budapeşte'de evlendiler; 2025'te aldatma iddialarıyla boşanma süreci başladı).

İpek Açar'la soyadı ve miras kavgaları gündemden düşmedi.