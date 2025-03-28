Kayak Merkezi'nde ilginç anlar: Kedisiyle snowboard yaptı

Kaynak: DHA
Kayak Merkezi'nde ilginç anlar: Kedisiyle snowboard yaptı

Sarıkamış Kayak Merkezi ilginç görüntülere şahitlik etti. Kayakçı Kaan Korucu yaklaşık 6 ay önce sahiplendiği kedisi Puki ile birlikte snowboard gerçekleştirdi.

Kars'a 54 kilometre, Sarıkamış'a ise sadece 2 kilometre mesafede yer alan, sarıçam ağaçlarıyla çevrili Sarıkamış Kayak Merkezi, doğal güzellikleri ve güvenli altyapısıyla dikkat çekiyor.

Yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda 10 farklı pisti bulunan kayak merkezi, ilginç bir etkinliğe sahne oldu.

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Kayakçı Kaan Korucu, yaklaşık 6 ay önce sahiplendiği kedisi Puki ile birlikte kayak merkezinde snowboard yaptı.

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Korucu'nun kedisi Puki ile yaptığı gösteri izleyenlerin ilgisini çekti.

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Sahiplendiği 2 yaşındaki Siyam kedisi Puki'yi yanından bir an olsun ayırmayan Korucu, snowboard yaparken kediyi zaman zaman kucağında bazen de çantasında taşıdı.

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Kaan Korucu'nun kedisiyle snowboard yapmasını izleyenler, fotoğraf çekti.

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