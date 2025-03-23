Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, kayak merkezlerinde kar kalınlığı Palandöken'de 140, Ergan'da 137, Nemrut'ta 101, Konaklı'da 100, Kartalkaya'da 87, Erciyes'te 85, Sarıkamış'ta 76, Çambaşı'nda 75, Akdağ'da 60, Uludağ'da 55, Hakkari'de 50, Kartepe'de 38, Yıldız ve Yalnızçam'da 35, Hesarek'te 30, Mersivan'da ise 11 santimetre olarak ölçüldü.
BAZI KAYAK MERKEZLERİNDE HAVA DURUMU ŞÖYLE:
|Merkez
|23.03.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|ÇB
|-11
|5
|Ergan
|PB
|-8
|1
|Nemrut
|PB
|-7
|1
|Konaklı
|ÇB
|11
|4
|Kartalkaya
|S
|-7
|4
|Erciyes
|S
|-9
|1
|Sarıkamış
|ÇB
|11
|1
|Çambaşı
|P
|-8
|3
|Akdağ
|P
|-5
|3
|Uludağ
|PB
|-3
|9
|Hakkari
|ÇB
|-17
|2
|Kartepe
|PB
|-2
|10
|Yıldız
|S
|-4
|4
|Yalnızçam
|KY
|-7
|0
|Hesarek
|PB
|-12
|-2
|Mersivan
|Y
|-5
|3
(ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, Y: Yağışlı, KY: Kar yağışlı, P: Puslu)