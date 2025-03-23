Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü

Kaynak: AA
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, kayak merkezlerinde kar kalınlığı Palandöken'de 140, Ergan'da 137, Nemrut'ta 101, Konaklı'da 100, Kartalkaya'da 87, Erciyes'te 85, Sarıkamış'ta 76, Çambaşı'nda 75, Akdağ'da 60, Uludağ'da 55, Hakkari'de 50, Kartepe'de 38, Yıldız ve Yalnızçam'da 35, Hesarek'te 30, Mersivan'da ise 11 santimetre olarak ölçüldü.

BAZI KAYAK MERKEZLERİNDE HAVA DURUMU ŞÖYLE:

Merkez23.03.2025En düşükEn yüksek
PalandökenÇB-115
ErganPB-81
NemrutPB-71
KonaklıÇB114
KartalkayaS-74
ErciyesS-91
SarıkamışÇB111
ÇambaşıP-83
AkdağP-53
UludağPB-39
HakkariÇB-172
KartepePB-210
YıldızS-44
YalnızçamKY-70
HesarekPB-12-2
MersivanY-53

(ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, Y: Yağışlı, KY: Kar yağışlı, P: Puslu)

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