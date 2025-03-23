Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, kayak merkezlerinde kar kalınlığı Palandöken'de 140, Ergan'da 137, Nemrut'ta 101, Konaklı'da 100, Kartalkaya'da 87, Erciyes'te 85, Sarıkamış'ta 76, Çambaşı'nda 75, Akdağ'da 60, Uludağ'da 55, Hakkari'de 50, Kartepe'de 38, Yıldız ve Yalnızçam'da 35, Hesarek'te 30, Mersivan'da ise 11 santimetre olarak ölçüldü.

BAZI KAYAK MERKEZLERİNDE HAVA DURUMU ŞÖYLE:

Merkez 23.03.2025 En düşük En yüksek Palandöken ÇB -11 5 Ergan PB -8 1 Nemrut PB -7 1 Konaklı ÇB 11 4 Kartalkaya S -7 4 Erciyes S -9 1 Sarıkamış ÇB 11 1 Çambaşı P -8 3 Akdağ P -5 3 Uludağ PB -3 9 Hakkari ÇB -17 2 Kartepe PB -2 10 Yıldız S -4 4 Yalnızçam KY -7 0 Hesarek PB -12 -2 Mersivan Y -5 3

(ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, Y: Yağışlı, KY: Kar yağışlı, P: Puslu)