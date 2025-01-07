Kayak yaparken düşen turist hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Kayak yaparken düşen turist hayatını kaybetti

Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaptığı sırada düşerek yaralanan Rus turist, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaptığı sırada düşerek yaralanan Rus turist, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde Develi Kapı'da kayak yaptığı sırada düşen genç turist T.N.T. (15) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine JAK ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerce alınan T.N.T.; ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Rus turist T.N.T.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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