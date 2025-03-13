Kayakta büyük skandal: Elbiselerini değiştirip birinci oldular

Norveç takım yetkililerinin kayak kıyafetlerini manipüle ederek hile yapması, ev sahibi takımın madalya tablosuna hakim olduğu Nordik dünya şampiyonalarında adil oyun ve yüksek fikirli ilkeler konusundaki ulusal itibarı sarstı.

Olimpiyatlarda altın madalya kazanan Marius Lindvik ve Johann André Forfang, iddiaların hafta sonu ortaya çıkmasından bu yana olaya karıştıklarını reddetmişlerdi ancak Çarşamba günü Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu (FIS) tarafından denetlenen bir soruşturma kapsamında açığa alındılar ve resmi olarak zan altında bırakıldılar. Bu sporcular Perşembe günü Oslo'da başlayacak olan Dünya Kupası müsabakalarında yarışamayacaklar.

Lindvik ve Forfang, Lindvik'in normal tepede dünya şampiyonu olmasından günler sonra, Cumartesi günü Trondheim'da düzenlenen büyük tepe etkinliğinden zaten diskalifiye edilmişlerdi.

Her iki sporcu da Norveç ekibi tarafından kasıtlı olarak değiştirilen kayak kıyafetleri hakkında hiçbir şey bilmedikleri konusunda ısrarla desteklense de, baş antrenörleri Magnus Brevig ve ekipman müdürü Adrian Livelten itirafta bulundu ve görevlerinden alındı.

İsviçre merkezli yönetim organı yaptığı açıklamada, “FIS, yasadışı ekipman manipülasyonuna karıştıkları iddiasıyla soruşturulan üç Norveçli takım yetkilisini ve iki sporcuyu geçici olarak görevden uzaklaştırdı” dedi.

Yardımcı antrenör Thomas Lobben de FIS tarafından atanan müfettişlerin ev sahibi Norveç takımının dünya şampiyonasında kullandığı tüm kıyafetlere el koyduğu soruşturmanın da bir parçası.

Skandal kayakla atlama dünyasını şok ederek bu uygulamanın ne kadar yaygın olduğu konusunda soru işaretleri yarattı ve Norveç'in sporda dürüstlük konusundaki itibarını zedeledi.

Ortaya çıkan skandal, takım yetkililerinin önceden onaylanmış ve mikroçipli kıyafetleri, sporcuların daha uzağa uçmalarına yardımcı olmak amacıyla boyutlarını büyütmek ve aerodinamiği iyileştirmek için manipüle etmelerini içeriyor. Bu durum bir perdenin arkasından gizlice çekilen ve daha sonra bir ihbarcı tarafından uluslararası medyaya gönderilen görüntülerde ortaya çıktı. Bir FIS yetkilisi, yasadışı değişikliklerin ancak daha sonra Norveçli kayak takımlarının kasık bölgesindeki dikişlerin yırtılmasıyla doğrulandığını söyledi.

Skandal, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yolsuzlukla mücadele endeksinde her zaman yüksek puanlar alan ve en son küresel sıralamada beşinci sırada yer alan Norveç'te ortaya çıktı. Norveçli spor yetkilileri 2022'de Ukrayna'nın işgalinden günler sonra Rus sporcuları ağırlamayı reddederek ve Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'a insan hakları konusunda meydan okuyarak tartışmalı konularda da öncülük ettiler.

Üç yıl önce FIS'in Rusları dışlamasına yardımcı olan aynı Norveç kayak federasyonu şimdi personelini ve yıldız sporcularını yönetim organı tarafından soruşturma altında buluyor.

Genel Sekreter Michel Vion yaptığı açıklamada, “FIS için önemli olan tek şey, bu süreçten sporun her türlü manipülasyondan arınmış olduğuna %100 ikna olarak çıkmaktır” dedi.

FIS erkekler kayakla atlama yarış direktörü Sandro Pertile Associated Press'e verdiği röportajda, dünyanın dört bir yanından gelen sporcular ve yetkililerin Pazar günü Trondheim'dan üzgün ve hayal kırıklığı içinde ayrıldıklarını söyledi.

“Norveç hepimizin insan hakları, eşitlik ve entegrasyon konularında lider olarak bildiği bir ülke. Bir (hile) sistemi olduğuna inanamıyorum” diyen Pertile, Salı günü yaptığı çevrimiçi görüşmede ‘sınırları gerçekten aşan birkaç kişi’ olduğunu öne sürdü.

İhlaller taraftar olmayanlar için belirsiz ve teknik görünse de, güven ihlali ciddiydi: Pertile, “Bu eylem bir şekilde ilkelerimizi, tarzımızı ve disiplinimize olan sevincimizi öldürüyordu” dedi.

Norveç Federasyonu, FIS yetkililerinin gizli görüntülerde iddia edilenleri kanıtlayan deliller bulması ve Avusturya, Slovenya ve Polonya'nın resmi protestolarına yol açması üzerine harekete geçti.

Brevig ve Livelten, Cumartesi günü düzenlenen büyük etkinlik öncesinde sadece bir kez de olsa hile yaptıklarını kabul ettiler.

Brevig konu hakkında şöyle konuştu:

Köpekler gibi pişmanlık duyuyoruz ve böyle bir şey olduğu için çok üzgünüm. Kendimizi fazla kaptırdığımızdan başka söyleyecek bir şeyim yok.

Livelten, diskalifiye edilen sporcuların yanı sıra “sponsorlardan, atlama ailesinden ve Norveç halkından” özür diledikten sonra hilenin “tamamen kabul edilemez” olduğununun altını çizdi.